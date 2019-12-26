Mercedes протаранил забор парковки и шесть машин
Назначены соответствующие экспертизы.
Фото : Inbusiness.kz26 декабря 2019, 09:18
В Караганде водитель Mercedes протаранил припаркованные машины, передает zakon.kz.
- 26 декабря около 02:30 часов 26-летний водитель автомашины Mercedes, двигаясь по пр.Шахтеров со стороны ул.Язева в направлении пр.Республики, по предварительным данным в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с рулевым управлением, пробив ограждение, выехал на парковку д. 23/7 по пр.Строителей, где совершил столкновение с шестью припаркованными автомашинами разных марок, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
В результате ДТП водитель автомашины Mercedes и двое его пассажиров обратились в медучреждение без госпитализации.
По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
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