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Mercedes протаранил забор парковки и шесть машин

Назначены соответствующие экспертизы.

Фото : Inbusiness.kz26 декабря 2019, 09:18

В Караганде водитель Mercedes протаранил припаркованные машины, передает zakon.kz.

- 26 декабря около 02:30 часов 26-летний водитель автомашины Mercedes, двигаясь по пр.Шахтеров со стороны ул.Язева в направлении пр.Республики, по предварительным данным в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с рулевым управлением, пробив ограждение, выехал на парковку д. 23/7 по пр.Строителей, где совершил столкновение с шестью припаркованными автомашинами разных марок, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В результате ДТП водитель автомашины Mercedes и двое его пассажиров обратились в медучреждение без госпитализации.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.


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