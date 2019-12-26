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Страховая компания "Лондон-Алматы" получила рейтинг "ВВ-", прогноз — "Стабильный"

Получение рейтинга подтверждает позитивный тренд в развитии компании.

Фото : АО "Страховая компания "Лондон-Алматы"26 декабря 2019, 10:34

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило АО "Страховая компания "Лондон-Алматы" рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "ВВ-", прогноз — "Стабильный", передает zakon.kz.

- Рейтинги отражают нашу точку зрения относительно того, что конкурентная позиция СК "Лондон-Алматы" в сегменте корпоративного страхования в Республике Казахстан поддерживается сильными показателями достаточности капитала и достаточной перестраховочной защитой, обеспечивающими предложение страховых продуктов корпоративным клиентам. По размеру страховой премии-брутто (9 млрд тенге, или 23 млн долл.), ожидаемой в 2019 г., СК "Лондон-Алматы" входит в десятку крупнейших страховых компаний Казахстана, занимающихся общим страхованием. Текущая рыночная доля компании по объему страховой премии-брутто составляет 2,9% по состоянию на 1 ноября 2019 г. и, как мы ожидаем, будет близка к 2-3% в ближайшие два года. Основу страхового портфеля СК "Лондон-Алматы" составляют корпоративные клиенты (около 70%), которые в основном привлекаются через открытые тендеры,- говорится в отчете S&P Global Ratings.

- Получение рейтинга финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "BB-" от ведущего международного агенства является для Компании важным событием, которое подтверждает позитивный тренд в развитии Компании, и высокой оценкой работы всего коллектива. Основу портфеля Компании составляют корпоративные клиенты, поэтому надежность страховщика является ключевым фактором для клиентов при выборе страховой компании. Именно благодаря их выбору, а также высокому профессионализму всей Компании, удалось достичь таких высоких результатов, - комментирует Ахметжанова Джанна Даулетбаевна, Председатель Правления АО "Страховая компания "Лондон-Алматы".


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