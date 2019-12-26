Назначены заместители председателя нового агентства

Им стали Абдрахманов Нурлан и Хаджиева Мария.

Абдрахманов Нурлан и Хаджиева Мария назначены заместителями председателя Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка, передает zakon.kz.

- Абдрахманов Нурлан Алмасович назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка; Хаджиева Мария Жамаловна назначена заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, - говорится в сообщении Акорды.

Фото: prodengi.kz

Абдрахманов Нурлан Алмасович родился 21 января 1977 года. Окончил Казахскую государственную академию управления.

Трудовой стаж:

· Сотрудник в системе Национального Банка (1998-2007);

· Руководитель подразделения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, стратегии и анализа финансового рынка и финансовых организаций (2007-2011);

· Директор Департамента методологии финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан (2011-2018);

· Председатель АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (с 08.08.2018)

Прочие должности:

· Член Совета директоров (Биржевого совета) АО "Казахстанская фондовая биржа";

· Член Совета директоров АО "КФГД" - в качестве представителя Единственного акционера;

· Представитель Республику Казахстан (Национальный Банк) в работе Евразийской экономической комиссии (в том числе в рамках Консультативного комитета по финансовым рынкам) по направлению развития и регулирования финансовых рынков.

Хаджиева Мария начала карьеру в 1995 году с должности ведущего консультанта отдела конституционного и социально-культурного законодательства Главного управления законодательства Министерства юстиции РК.

Свою деятельность на рынке ценных бумаг начала в 2000 году с должности главного специалиста Управления правового обеспечения регулирования рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов юридического департамента Национального Банка РК.

С ноября 2006 г. по май 2008 г. работала заместителем директора департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. В мае 2008 года назначена на должность директора департамента, где проработала до 2011 года.

С 2011 года – заместитель председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК.

С 2014 года занимала должность директора департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка РК, после чего в 2016 году возглавила департамент рынка ценных бумаг. Оттуда в 2017 году ушла на позицию Заместителя Председателя Правления Единого Регистратора ценных бумаг, который возглавила через год.

В разные годы входила в состав Совета директоров "Казкоммерц Секьюритиз", Центрального депозитария ценных бумаг, Единого регистратора ценных бумаг, Фонда гарантирования страховых выплат, Казахстанской фондовой биржи.

В мае 2019 года М.Хаджиева была назначена первым заместителем Председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана.

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