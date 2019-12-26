Нотр-Даму угрожает обрушение

В соборе впервые не будет рождественской службы.

Собор Парижской Богоматери все еще хрупок и есть вероятность его разрушения, составляющая 50%. С предположением выступил настоятель собора архипресвитер Патрик Шове, передает mir24.tv со ссылкой на Associated Press.

- Собор все еще не в безопасности до тех пор, пока не снимут леса. С вероятностью в 50% они могут обрушиться на своды собора, так что здание до сих пор очень хрупкое, – убеждает Шове.

В этом году в соборе не будет впервые с конца XVIII столетия рождественской службы – тогда ее отменили из-за Французской революции. Ожидается, что полноценные восстановительные работы начнут ближе к 2021 году.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил большую часть кровли, шпиль и пострадала несущая конструкция. Структура собора и основные реликвии, которые хранились в нем, уцелели. Пожар удалось потушить только утром следующего дня. В качестве вероятной причины пожара называют реставрационные работы. В результате ЧП пострадали три человека.

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