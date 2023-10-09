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В Париже откроют Нотр-Дам в 2024 году

В Париже откроют Нотр-Дам в 2024 году Фото: pixabay
Во Франции завершаются работы по восстановлению собора Нотр-Дам. Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал открыть собор к летним Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся в Париже, сообщает Zakon.kz.

К концу 2023 года, если все пойдет по плану, будет завершена одна из самых важных частей восстановления здания: установка каркаса из массивных дубовых балок парящего шпиля. Это тщательно продуманное сооружение, сочетающее современные и средневековые методы строительства, жизненно важное для восстановления собора, пишет издание Bloomberg.

"Теперь мы уверены, что сможем выполнить работы в срок. Но мы знаем, что все пойдет не так. Это ежедневная борьба", – сказал Филипп Жост, новый директор организации, занимающейся восстановлением Нотр-Дам де Пари.

Открытие намечается на 8 декабря 2024 года. Во время проведения Олимпийских игр здание по–прежнему будет закрыто и частично застроено строительными лесами.

Несмотря на это, посетители смогут увидеть выставку виртуальной реальности в рамках проекта и фотовыставку, посвященную текущей работе ремесленников,

Стоимость защиты собора от пожаров и устранения последствий составит около 700 миллионов евро, что вызывает вопросы в комитете доноров о том, хватит ли взносов для оставшихся работ, которые оцениваются еще в 170 миллионов евро и включают в себя масштабный ремонт интерьера.Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Даме)

Пожар в Нотр-Даме случился 15 апреля 2019 года. Спасатели его тушили почти сутки. Пожар уничтожил большую часть крыши собора, включая шпиль, и повредил внутренний интерьер.

Французские власти считают, что возгорание могло быть вызвано строительными работами, которые проводились в соборе в то время. В течение нескольких дней после пожара на восстановление собора было собрано более одного миллиарда евро от благотворительных организаций со всего мира.

Жанель Абдрахманова
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