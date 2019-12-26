Экс-глава ДП Атырауской области стал советником Тургумбаева
С 2016 года он был зачислен в кадровый резерв Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Арман Джалмуханбетов назначен советником министра внутренних дел РК, передает zakon.kz.
Джалмуханбетов Арман Кенесович родился в 1961 году в Темиртау.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинская высшая школа МВД СССР
Трудовой стаж:
· Милиционер отдела внутренних дел № 223 УВД Карагандинской области (1979);
· Оперуполномоченный ОБХСС отдела внутренних дел Ауэзовского райисполкома, Оперуполномоченный БХСС Управления внутренних дел Алматинского горисполкома, Заместитель начальника отделения межрайонного отдела по борьбе с финансово- хозяйственными преступлениями по Московскому району Главного управления внутренних дел г. Алматы, Начальник отделения БЭП отдела внутренних дел Калининского района Главного Управления внутренних дел г. Алматы (1984-1994);
· Начальник отдела ГУБОПиК Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Акмолинской области (1994-1995);
· Начальник отдела управления ГУБОПиК, ГУРОПК ГСК Республики Казахстан по Акмолинской области (1995-1997);
· Заместитель начальника Целинного Управления внутренних дел на транспорте по кадровой и воспитательной работе, Первый заместитель начальника Целинного Управления внутренних дел на транспорте (1997-2000);
· Начальник Главного Управления внутренних дел г. Астаны (12.2000-02.2002);
· Заместитель начальника Военно-следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (03.2002-12.2003);
· Начальник Центра по координации борьбы с особо опасными преступлениями Министерства внутренних дел Республики Казахстан (12.2003-01.2006);
· Начальник Центрального Департамента внутренних дел на транспорте (05.2006-10.2007);
· Начальник Департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (10.2007-09.2009);
· Начальник Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области (12.2009-08.2012);
· Начальник департамента внутренних дел Атырауской области (17.08.2012-08.2016)
· Зачислен в кадровый резерв Министерства внутренних дел Республики Казахстан (с 08.2016).
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!