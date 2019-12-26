Более 25 тысяч бутылок поддельного алкоголя изъято в Шымкенте

Подпольные виноделы подделывали такие популярные марки водки, как "Пшеничная", "Московская", "Медовая" и "Русская крепость".

Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Шымкент пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению суррогатной алкогольной продукции, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

Как сообщили в ведомстве, в ходе осмотра изъято более 25 тысяч бутылок поддельной водки марки "Пшеничная", "Московская", "Медовая" и "Русская крепость". Также, обнаружено 15 тонн спирта, 1 млн поддельных акцизных марок, оборудование для закрытия бутылок, свыше 52 тысяч пустых бутылок, 200 тысяч коробок для упаковки бутылок, 100 тысяч крышек и 1,9 млн тенге.

- По данному факту начато досудебное расследование по ст. 233 ч.2 УК РК (Изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок). В настоящее время в рамках уголовного дела выявлены организаторы, проводятся соответствующие экспертиза и следственные мероприятия, – сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ведомстве дополнили, что всего с начала 2019 года Комитетом по финансовому мониторингу пресечена деятельность 31 подпольного цеха по производству поддельной алкогольной продукции. В результате из теневого оборота изъято свыше 200 тысяч литров спирта и более 1 млн бутылок поддельного алкоголя на сумму свыше 1,5 млрд тенге. По сведениям Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире из-за некачественного алкоголя умирает более 3 млн человек.

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