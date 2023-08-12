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Тысячу бутылок суррогатного алкоголя нашли у жителя Петропавловска

Тысячу бутылок суррогатного алкоголя нашли у жителя Петропавловска Фото: пресс-служба ДП СКО
Сотрудники полиции нашли и изъяли 500 литров контрафактного алкоголя у 19-летнего жителя Петропавловска. Водку неизвестного производства молодой человек собирался продавать, сообщает Zakon.kz.

В одном из гаражей в микрорайоне "Жас оркен" Петропавловска сотрудники по борьбе с организованной преступностью обнаружили тысячу полулитровых бутылок с безакцизной водкой. Оказалось, что хранил контрафактную продукцию для дальнейшей продажи 19-летний местный житель, передает Петропавловск.news.

Все 500 литров суррогатного алкоголя сотрудники полиции изъяли и отравили на экспертизу. В отношении подозреваемого молодого человека начато дело по статье 463 КоАП РК "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления".

Ранее полицейские Акмолинской области обнаружили цех по производству контрафактного алкоголя в одном из гаражей. Местная жительница занималась там производством и розливом водки и коньяка.

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