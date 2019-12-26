Как алматинцы отнеслись к вопросам о половом воспитании

Сегодня 21% молодежи, а это почти каждый пятый казахстанец в возрасте 18-29 лет, вступает в первый половой контакт до 18 лет.

ОФ "Аман-саулык" провел социальный эксперимент, во время которого сотрудники фонда пытались поговорить с горожанами на тему полового воспитания: как уберечь молодых казахстанцев от проблем с репродуктивным здоровьем, как уменьшить количество абортов и нежелательных беременностей, передает zakon.kz.

Героиня эксперимента с плакатом, где большими буквами было написано: "SEX. А теперь, когда мы привлекли ваше внимание, задумайтесь: 15% казахстанцев детородного возраста страдают бесплодием 20 000 казахстанцев не могут иметь детей. Главная причина – аборт. Главная причина аборта - незащищенный секс" старалась привлечь внимание прохожих, предлагая обсудить проблемы полового воспитания и методы контрацепции. Большинство людей, смущаясь, проходили мимо и лишь немногие проявили интерес, открыто обсудив с девушкой вопросы безопасного секса.

Как отметили в фонде, сегодня 21% молодежи, а это почти каждый пятый казахстанец в возрасте 18-29 лет, вступает в первый половой контакт до 18 лет. Ежегодно наблюдается до 5 000 случаев нежелательной беременности среди девушек-подростков. Только 30% сексуально активных подростков 15-18 лет используют контрацептивы. 20 000 супружеских пар не могут иметь детей.

- Наш небольшой социальный эксперимент показал, что алматинцы, жители крупнейшего мегаполиса Казахстана, не готовы открыто обсуждать вопросы полового воспитания и безопасного секса. В Казахстане показатель случаев нежелательной беременности и абортов продолжает оставаться высоким. Проблема будет существовать до тех пор, пока не будет диалога между родителями и детьми, пока государство не начнет придавать важное значение вопросам сексуального образования молодежи. Мировая практика показывает, что информированные подростки начинают половую жизнь в более осознанном возрасте и более внимательно относятся к контрацепции, - сказала Президент ОФ "Аман-саулык" Бахыт Туменова.

По данным Национального центра общественного здравоохранения Минздрава за 1 квартал 2019 года, в Казахстане функционируют 116 молодежных центров здоровья, которые оказывают комплексные медико-психологические услуги подросткам и молодежи.

Возрастающая с каждым годом сексуальная активность молодежи, ранняя половая жизнь, случайные половые контакты, халатное отношение к гигиене секса сопряжены с такими проблемами, как нежелательная беременность, аборты, заражения инфекциями, передаваемыми половым путем.

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