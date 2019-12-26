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В Алматы изменили схему движения одного маршрута

С 27 декабря 2019 года маршрут 201 будет осуществлять движение по улицам Момышулы, Рыскулова, круговой объезд микрорайона Нуркент, улица Момышулы и далее согласно маршруту.

Фото : 2gis.kz/Никита Мурдасов26 декабря 2019, 15:56

Схема движения маршрута 201 изменена, передает zakon.kz.

Об этом сообщило ТОО "Алматыэлектротранс".

- По многочисленным просьбам жителей микрорайона Нуркент, Акбулак, ЖК "Алатау Сити" в схему маршрута 201 внесены изменения. С 27 декабря 2019 года маршрут 201 будет осуществлять движение по улицам Момышулы, Рыскулова, круговой объезд микрорайона Нуркент, улица Момышулы и далее согласно маршруту, - сказано в сообщении.


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