В Алматы изменили схему движения одного маршрута
С 27 декабря 2019 года маршрут 201 будет осуществлять движение по улицам Момышулы, Рыскулова, круговой объезд микрорайона Нуркент, улица Момышулы и далее согласно маршруту.
Фото : 2gis.kz/Никита Мурдасов26 декабря 2019, 15:56
Схема движения маршрута 201 изменена, передает zakon.kz.
Об этом сообщило ТОО "Алматыэлектротранс".
- По многочисленным просьбам жителей микрорайона Нуркент, Акбулак, ЖК "Алатау Сити" в схему маршрута 201 внесены изменения. С 27 декабря 2019 года маршрут 201 будет осуществлять движение по улицам Момышулы, Рыскулова, круговой объезд микрорайона Нуркент, улица Момышулы и далее согласно маршруту, - сказано в сообщении.
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