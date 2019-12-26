Два дня будут зачитывать обвинение по делу Жомарта Ертаева

Обвинительный акт состоит из 280 страниц, и на главном судебном разбирательстве планируют зачитать весь документ.

В Алматы началось главное судебное разбирательство над бывшим банкиром Жомартом Ертаевым. Его подозревают в присвоении или растрате вверенного чужого имущества и отмывании денег, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Помимо бывшего банкира на скамье подсудимых оказались еще 36 человек. Потерпевших – трое.

Дело рассматривает судья Алмалинского районного суда Роман Селицкий. Оно состоит из 700 томов и 46 эпизодов.

Когда судья оглашал список подсудимых, то сказал Жомарту Ертаеву, что тому нужно определиться с местом жительства, иначе в документах по делу будут указывать "бомж".

Прокурор подал ходатайство о том, чтобы сделать суд закрытым на всех стадиях, так как в сведениях по делу имеются документы, содержащие коммерческую тайну. Адвокаты и обвиняемые поддержали его. Но судья отказал в закрытии процесса.

По словам прокурора, обвинительный акт состоит из 280 страниц. Судья предполагает, что обвинительный акт будут читать два дня.

Фиктивные заемщики и "схемы"

Прокурор говорит, что в 2009 году Жомарт Ертаев был арестован по делу "Альянс банка". Ему вменили часть первую 220 статьи УК РК - "Незаконное использование денежных средств банка".

Он отсидел девять месяцев в следственном изоляторе, а в 2010 году его освободили. Но в 2011 году его все-таки осудили по этому делу на два года условно. По версии гособвинителя, Ертаев, когда находился под следствием в 2010 году, позиционировал себя одним из основных руководителей Bank RBK.

В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов.

- Они выдавали кредиты под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам. Также они незаконно увеличивали уставной капитал банка и депозитного портфеля через выдачу кредитов. Кроме того, из банка мошенническим путем выводили крупные суммы денег. С 2012 по 2017 год из кассы выдавали деньги для личных целей без документов, - отметил прокурор.

Следствие утверждает, что эти средства частично зачислялись на счета Ертаева и его супруги Нургуль, которая в то время была в совете директоров Bank RBK. За пять лет было зачислено более трех миллиардов тенге (почти 8 миллионов долларов).

Напомним, по делу Ертаева 12 декабря состоялись предварительные слушания.

Девятерым подсудимым, включая Жомарта Ертаева, продлили арест до 28 мая 2020 года. Остальных - под залогом.

В чем подозревают Ертаева

Жомарт Ертаев обвиняется в хищении крупной суммы – 144 миллиарда тенге (373 миллиона долларов по действующему курсу), принадлежавших Bank RBK. По данным следствия, с использованием служебного положения банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017 годы.

МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, "пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов США, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств".

Также в число подозреваемых попали еще 54 человека, среди которых есть как ведущие менеджеры, так и простые банковские служащие.

Арест Ертаева

Суд 25 августа 2009 года санкционировал арест Жомарта Ертаева по подозрению в совершении правонарушений в годы работы председателем правления "Альянс банка".

После девяти месяцев ареста банкира выпустили, но обвинение было переквалифицировано в "нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности", а также в "незаконное использование денежных средств банка".

Ертаеву было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и выплаты штрафа в размере 318 250 тенге (2 630 долларов по курсу 2009 года).

В 2010 году на сайте "Евразийского банка" появилось заявление, что банк не планирует "сотрудничать с господином Ертаевым в будущем".

Согласно открытым источникам, Жомарт Ертаев с 2010 года был консультантом совета директоров Bank RBK.

Ертаев утверждает, что "никогда не работал в Bank RBK, не значился в штате организации, не получал там зарплату и не был в составе акционеров банка". Также он был консультантом Совета директоров Qazaq Banki, который в 2018 году лишили лицензии.

По запросу казахстанских властей Жомарта Ертаева задержали в столице России вначале мая прошлого года. Некоторое время он находился под домашним арестом, но впоследствии его водворили в следственный изолятор.

Статус беженца, который был получен экс-банкиром, был отменен решением Генеральной прокуратуры России 15 ноября 2018 года, после чего, в январе 2019 года, Мосгорсуд принял решение об экстрадиции Жомарта Ертаева в Казахстан.

В страну он был возвращен в марте этого года и взят под арест.

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