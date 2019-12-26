Видео с дерущимися в ресторане чиновниками проверяет акимат Алматинской области
В главной роли замакима района, указано в подписи к видео.
Фото : кадр видео26 декабря 2019, 17:39
В телеграмм-канале JEXEN NEWS появилось видео с потасовкой в ресторане. Автор пишет, что это запись корпоратива акимата Жамбылского района Алматинской области, передает zakon.kz.
- Весело и задорно прошел корпоратив акимата Жамбылского района Алматинской области. Конкурсы были такие веселые, что по ресторану летало все: от стульев до столов. Участники массовки - сотрудники отдела земельных отношений и архитектуры. В главной роли замакима района, - указано в подписи к видео.
В пресс-службе акима Алматинской области сообщили, что изучением произошедшего занимается специально созданная комиссия.
- Не могу подтвердить либо опровергнуть информацию. Сейчас создана специальная рабочая комиссия для проведения полного служебного расследования. Важно отметить, что была дана установка из областного акимата не проводить новогодние корпоративы. Не только в акиматах, но и в предприятиях квазигосударственного сектора, - сказал пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел.
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