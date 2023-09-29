Чиновников районного акимата подозревают в получении взятки в Алматинской области

Руководитель и главный специалист отдела сельского хозяйства и земельных отношений Карасайского района Алматинской области подозреваются в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикоррупционной службы Алматинской области, досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела сельского хозяйства и земельных отношений Карасайского района завершено. Его подозревают в неоднократном получении взяток от лиц за ускоренную выдачу удостоверения на право управления самоходными сельскохозяйственными машинами и их регистрацию.

"1 сентября в отношении главного специалиста избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 15 сентября прокуратурой Алматинской области обвиняемый предан суду. Вместе с тем в настоящее время в отношении руководителя отдела проводится досудебное расследование", – сообщили в ответе на запрос корреспонденту Zakon.kz в Антикоре Алматинской области.

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