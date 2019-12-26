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Казахстан заявил об устных договоренностях с "Транснефтью" о транзите нефти в Беларусь

Ранее посол Казахстана в Беларуси заявил о наличии устной договоренности с "Транснефтью" о транзите нефти.

Фото : Pixabay26 декабря 2019, 18:51

"Транснефть" не получала никаких обращений относительно возможности прокачки казахстанской нефти в Беларусь по трубопроводной системе компании. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

- К нам никто не обращался, ни казахстанская, ни беларуская сторона, - сказал он, добавив, что не было ни устных, ни письменных обращений.

Ранее в четверг посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев заявил, что его страна достигла устной договоренности с "Транснефтью" о транзите своей нефти в Белоруссию. По словам Бейсенбаева, в настоящее время уполномоченными органами Казахстана и Беларуси проводятся необходимые внутригосударственные процедуры.

Принципиальная договоренность о поставках казахстанской нефти в Беларусь была достигнута во время визита Александра Лукашенко в Нур-Султан в октябре нынешнего года. При этом, по словам министра энергетики Казахстана Асета Магауова, беларуская сторона проявила интерес к поставкам нефти и нефтепродуктов суммарным объемом порядка 3,5 млн тонн в год.


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