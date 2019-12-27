Брат для меня мертв - Федор Емельяненко

Емельяненко-младший предложил своему родственнику поставить свечку за его упокой.

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым, передает Lenta.ru.

Емельяненко-младший предложил своему родственнику поставить свечку за его упокой.

- Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым, - заявил боец.

Ранее 26 декабря Федор Емельяненко, рассуждая об отношениях с братом, заявил: "Для меня на сегодняшний день Александр мертв". Он отметил, что при этом молится о том, чтобы его брат "ожил и нашелся".

Отношения между братьями испортились в 2017 году. Тогда Александр выступил против окружения Федора, назвав их подхалимами и раскритиковав старшего брата за отказ вступаться за него в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой.

Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах. 29 декабря 43-летний Федор проведет бой с американцем Квинтоном Джексоном в совместном турнире Bellator и Rizin в Токио.

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