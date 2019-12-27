Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Брат для меня мертв - Федор Емельяненко

Емельяненко-младший предложил своему родственнику поставить свечку за его упокой.

Фото : sport.mail.ru27 декабря 2019, 01:57

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым, передает Lenta.ru.

Емельяненко-младший предложил своему родственнику поставить свечку за его упокой.

- Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым, - заявил боец.

Ранее 26 декабря Федор Емельяненко, рассуждая об отношениях с братом, заявил: "Для меня на сегодняшний день Александр мертв". Он отметил, что при этом молится о том, чтобы его брат "ожил и нашелся".

Отношения между братьями испортились в 2017 году. Тогда Александр выступил против окружения Федора, назвав их подхалимами и раскритиковав старшего брата за отказ вступаться за него в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой.

Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах. 29 декабря 43-летний Федор проведет бой с американцем Квинтоном Джексоном в совместном турнире Bellator и Rizin в Токио.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты