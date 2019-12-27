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Появилась информация о происшествии в аэропорту Алматы - возможно есть раненые

Подробности выясняются.

Фото : inform27 декабря 2019, 08:32

Появилась информация, что на взлете из аэропорта Алматы, у одного из самолетов появились проблемы, сообщает zakon.kz.

Информацию об этом разместил на своей странице в Facebook блогер Денис Кривошеев.

- Взлет происходил в направлении поселка Кызыл Ту. Подробности выясняются. Есть раненые, - пишет блогер.


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