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Самолет авиакомпании "Бек Эйр" пропал с радаров после взлета

Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип ВС: "Фоккер-100".

Фото : соцсети27 декабря 2019, 08:35

От оператора диспетчерской службы аэропорта города Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании "Бек Эйр" сообщением "Алматы - Нур-Султан" пропал с радара после взлета, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип ВС: "Фоккер-100".

В настоящее время поступила информация от дежурного ЛОП в аэропорту города Алматы о том, что в районе поселка "Кызыл ту" разбился самолет. На место происшествия выехала СОГ ЛОП в аэропорту г. Алматы и Авиационный транспортный прокурор города Алматы.

О дальнейших результатах места происшествия сообщим дополнительно.


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