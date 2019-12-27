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ЧП с самолетом в Алматы: известно о семи погибших

Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна.

Фото : соцсети27 декабря 2019, 08:56

В МИИР РК прокомментировали ЧП с самолетом, передает zakon.kz.

Сегодня, 27 декабря, в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна.

На данный момент число погибших составляет семь человек.

По поручению премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра. В составе комиссии министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия.

Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены.

По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

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