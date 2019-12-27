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Самолет упал в Алматы: Создана горячая линия

На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов.

Фото : соцсети27 декабря 2019, 09:06

При взлете пассажирского самолета выполнявшего рейс "Алматы –Нур-Султан" авиакомпании Бек эйр произошло его падение в районе жилого сектора, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-служба МВД РК.

На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация.

- Создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172)53-32-84. ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18. ДЧС г.Нур-Султан 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51- 47, - говорится в сообщении.

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