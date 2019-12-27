Крушение самолета Bek Air в Алматы

На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

27 декабря, в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, передает zakon.kz.

Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна.

На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация.

На данный момент число погибших составляет семь человек.

Создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172)53-32-84. ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18. ДЧС г.Нур-Султан 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51- 47.

По поручению Аскара Мамина создана Правительственная комиссия, во главе с заместителем премьер-министра.

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