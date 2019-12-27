Токаев о крушении самолета: Все виновные понесут строгое наказание
Пострадавшим будет оказана помощь.
Фото : Акорда27 декабря 2019, 09:41
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования, передает zakon.kz.
- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом, - написал он в twitter.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря.Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым.Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 27 декабря 2019 г.
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