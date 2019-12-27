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Токаев о крушении самолета: Все виновные понесут строгое наказание

Пострадавшим будет оказана помощь.

Фото : Акорда27 декабря 2019, 09:41

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования, передает zakon.kz.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом, - написал он в twitter.


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