Токаев о крушении самолета: Все виновные понесут строгое наказание

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования, передает zakon.kz.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря.Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым.Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом