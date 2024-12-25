Какая помощь будет оказана родственникам пострадавших во время крушения самолета в Актау

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай рассказал о том, какая будет оказана помощь для родственникам пострадавших во время крушения самолета, сообщает Zakon.kz.

"Мы окажем всю необходимую помощь. (...) Родственники из списка. Они не имеют ни знакомых, ни друзей здесь. Пользуясь случаем, хотел попросить, если соберетесь в город Актау, запишите номер телефона: +7 702 5253101. 24 часа в сутки по этому номеру могут помочь. Единственное, укажите чьим родственником вы являетесь", – сказал аким.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.