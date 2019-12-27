Появилось видео эвакуации пассажиров разбившегося самолета
Действие происходит в Международном аэропорту Алматы и на месте крушения самолета.
Фото : соцсети27 декабря 2019, 09:52
В соцсетях появилось видео эвакуации пострадавших пассажиров разбившегося самолета, сообщает zakon.kz.
На кадрах видно, как человека на больничной каталке провозят по коридору. Предположительно действие происходит в аэропорту Алматы.
За комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу воздушной гавани.
- В Международном аэропорту Алматы проводится эвакуация пострадавших из потерпевшего крушение самолета, – подтвердили в пресс-службе аэропорта.
Второе видео снято прямо на месте крушения авиалайнера.
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