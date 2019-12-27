Появилось видео эвакуации пассажиров разбившегося самолета

Действие происходит в Международном аэропорту Алматы и на месте крушения самолета.

Фото : соцсети

В соцсетях появилось видео эвакуации пострадавших пассажиров разбившегося самолета, сообщает zakon.kz. На кадрах видно, как человека на больничной каталке провозят по коридору. Предположительно действие происходит в аэропорту Алматы. За комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу воздушной гавани. - В Международном аэропорту Алматы проводится эвакуация пострадавших из потерпевшего крушение самолета, – подтвердили в пресс-службе аэропорта. Второе видео снято прямо на месте крушения авиалайнера.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке