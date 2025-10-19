#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
536.32
626.9
6.6
Мир

Скончался пассажир разбившегося под Актау азербайджанского самолета

крушение самолета, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 16:18 Фото: МЧС РК
Скончался житель Азербайджана, пострадавший в результате крушения самолета AZAL недалеко от аэропорта Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом Lent.az сообщили родственники покойного. Нурулла Сираджов скончался 18 октября 2025 года утром у себя дома.

По данным издания, в день авиакатастрофы мужчина с женой летели навестить сына, проживающего в Грозном. В результате аварии они оба получили травмы и были госпитализированы.

Следует отметить, что Нурулла Сираджов страдал раком. Он направлялся в Грозный рейсом авиакомпании AZAL для проведения операции. Однако из-за авиакатастрофы не смог пройти операцию и был госпитализирован в Баку из-за полученных травм.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Юный футболист погиб при крушении самолета близ Актау
06:30, 27 декабря 2024
Юный футболист погиб при крушении самолета близ Актау
Стало известно о выживших в результате крушения самолета близ Актау
12:28, 25 декабря 2024
Стало известно о выживших в результате крушения самолета близ Актау
Перед крушением в Актау самолет "Азербайджанских авиалиний" хаотично менял траекторию
21:34, 04 февраля 2025
Перед крушением в Актау самолет "Азербайджанских авиалиний" хаотично менял траекторию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: