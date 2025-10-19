Скончался пассажир разбившегося под Актау азербайджанского самолета

Скончался житель Азербайджана, пострадавший в результате крушения самолета AZAL недалеко от аэропорта Актау, сообщает Zakon.kz.

Об этом Lent.az сообщили родственники покойного. Нурулла Сираджов скончался 18 октября 2025 года утром у себя дома.

По данным издания, в день авиакатастрофы мужчина с женой летели навестить сына, проживающего в Грозном. В результате аварии они оба получили травмы и были госпитализированы.

Следует отметить, что Нурулла Сираджов страдал раком. Он направлялся в Грозный рейсом авиакомпании AZAL для проведения операции. Однако из-за авиакатастрофы не смог пройти операцию и был госпитализирован в Баку из-за полученных травм.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.