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Создана комиссия по расследованию крушения самолета

Комиссия вылетает на место происшествия.

Фото : соцсети27 декабря 2019, 10:07

Сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением, сообщает zakon.kz.

По поручению Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана Правительственная комиссия во главе с Премьер-министром РК. В составе комиссии Министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия.

- Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа, - говорится в сообщении.

Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло.

Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент число погибших составляет 7 человек.


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