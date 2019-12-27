Создана комиссия по расследованию крушения самолета

Комиссия вылетает на место происшествия.

Сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением, сообщает zakon.kz.

По поручению Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана Правительственная комиссия во главе с Премьер-министром РК. В составе комиссии Министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия.

- Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена. По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа, - говорится в сообщении.

Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло.

Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент число погибших составляет 7 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!