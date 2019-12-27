Крушение самолета в Алматы. Новая информация о пострадавших

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено 5 пациентов, состояние крайне тяжелое.

Число погибших при крушении самолета, предварительно, выросло, передает zakon.kz.

Самолет авиакомпании Бек Эйр (Z9-2100) 27 декабря выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. По предварительным данным, на борту находилось 93 пассажиров и 5 членов экипажа. Падение самолета произошло в районе п. Альмерек Талгарского района.

На пульт 103 поступил вызов в 7.43, выехало 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области (Талгарский, Илийский район) – 5 бригад Талгарского района, 6 бригад Илийского района, 2 бригады с. Боралдай, 3 бригады Енбекшиказахского района.

Задействованы 35 бригад из г. Алматы. Направлены 2 нейрохиругические бригады.

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено 5 пациентов, состояние крайне тяжелое.

Стационары города Алматы и Алматинской области (Илийского, Талгарского, Енбекшиказахского районов, Алматинской многопрофильной клинической больницы) мобилизированы и готовы к приему пострадавших.

В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Задействованы все психологи из медицинских организаций.

Точное число погибших уточняется.

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