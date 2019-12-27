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Опубликован список пострадавших при крушении самолета в Алматы

Они доставлены в городскую больницу.

Фото : соцсети27 декабря 2019, 10:30

Пострадавшие в авиакатастрофе в Алматы поступили в ГКБ №4 города, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата, на место трагедии выехало 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области (Талгарский, Илийский район) — 5 бригад Талгарского района, 6 бригад Илийского района, 2 бригады с. Боролдай, 3 бригады Енбекшиказахского района. Задействованы 35 бригад г. Алматы. Направлены 2 нейрохиругические бригады.

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено 5 пациентов, состояние крайне тяжелое.

Стационары города Алматы и Алматинской области (Илийского, Талгарского, Енбекшиказахского районов, Алматинской многопрофильной клинической больницы) мобилизированы и готовы к приему пострадавших.

В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14.

Задействованы все психологи с медицинских организаций.

Утром 27 декабря рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.


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