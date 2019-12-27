Названы имена погибших в авиакатастрофе

Точные данные о количестве погибших и выживших будут даны после завершения аварийно-спасательных работ.

По предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы, передает zakon.kz со ссылкой на МВД РК.

На данный момент установлена личность 7 погибших:

1. Николай Астахов, 1971 г.р

2. Р. Кайдаров, 1940 г.р.

3. Бауыржан Калиев, 1974 г.р.

4. Базархан Карибаев, 1974 г.р.

5. Марат Муратбаев, 1961

6. Абай Нурбаев, 1982

7. А. Исина

Точные данные о количестве погибших и выживших будут даны после завершения аварийно-спасательных работ.

Всего задействовано 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи.

Работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена. Работы на месте продолжаются.

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