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Происшествия

Названы имена казахстанцев, погибших в авиакатастрофе в Актау

названы имена казахстанцев, погибших в авиакатастрофе в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 00:15 Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба МЧС РК опубликовала список имен погибших в авиакатастрофе в Актау, сообщает Zakon.kz.

Информация по гражданам Республики Казахстан погибшим в авиакатастрофе:

  • Тулесинов Сандибек Екибаевич, 16.11.1988 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.
  • Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 30.09.1985 г.р., уроженец Мангистауской области, проживал в г. Жанаозен.
  • Махсудова Галина Растамбековна, 12.01.1978 г.р., уроженка Мангистауской области, проживала в г. Актау.
  • Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 17.07.1975 г.р., уроженка г.Алматы, проживала в г. Астана.
  • Сын Г. Шаймерденовой – Жумагат Эльдар, 23.08.2013 г.р., проживал в г. Астана.
  • Джутаева Салима Аманжоловна, 21.02.1995 г.р., уроженка Костанайской области, проживала в г. Караганда.

Ранее сообщалось, что на месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил журналистам о том, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.

Также Бозумбаев рассказал, почему упал самолет и была ли угроза падения на жилые дома.

В связи с трагедией заведено уголовное дело по ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта".

Когда родственники смогут забрать тела погибших в Актау, можно узнать здесь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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