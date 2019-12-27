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При падении самолета погиб председатель совета генералов Рустем Кайдаров

На данный момент установлена личность 7 погибших.

Фото : соцсети27 декабря 2019, 10:42

При падении самолета погиб председатель совета генералов Рустем Кайдаров, сообщает zakon.kz.

По предварительным данным, 24 человек пострадали и доставлены в больницы. На данный момент установлена личность 7 погибших.

27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По поручению Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана Правительственная комиссия во главе с Премьер-министром РК. В составе комиссии Министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия.

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