Байбек выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе

Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии.

Фото : almaty.today

Первый заместитель председателя "Nur Otan" Бауыржан Байбек выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе, сообщает zakon.kz. - Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета по направлению Алматы - Нур-Султан. Вся страна скорбит вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии. Все новости по теме читайте здесь.

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