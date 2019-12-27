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Байбек выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе

Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии.

Фото : almaty.today27 декабря 2019, 10:49

Первый заместитель председателя "Nur Otan" Бауыржан Байбек выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе, сообщает zakon.kz.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета по направлению Алматы - Нур-Султан. Вся страна скорбит вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии.

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