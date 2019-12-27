Для пострадавших в авиакатастрофе в Алматы нужна донорская кровь
Донором нельзя быть переболевшим некоторыми заболеваниями.
Для пострадавших при авикакрушении самолета авиакомпании Бэк эйр требуется донорская кровь. Об этом сообщила детский омбудсмен Аружан Саин, передает zakon.kz.
- Дорогие алматинцы! В связи с падением самолета, срочно нужны доноры всех групп крови!- написала она на своей странице в Facebook.
Адрес центра переливания крови в Алматы:
Бухар Жырау д. 47, тел: 274-31-99
Адрес центра переливания крови Алматинской области:
Адрес: Каскелен. ул. Абылай хана, д. 42. Телефоны: +7 ( 72771) 2 28 04.
Донором нельзя быть тем, кто болел или болен:
1. гепатитом;
2. бруцеллезом;
3. сифилисом;
4. у кого имеется порок сердца, бронхиальная астма, наркопотребителям, ВИЧ инфицированным, страдающим хроническим алкоголизмом
Кто может быть донором, можно посмотреть на сайте donors.kz.
Ранее сообщалось, что в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14.
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