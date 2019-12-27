Опубликован полный список пассажиров упавшего в Алматы самолета

На борту находилось 93 пассажира, среди них 3 младенца, 5 - членов экипажа.

Список пассажиров рейса №Z2100 авиакомпании Бек Эйр опубликовало МИИР РК, передает zakon.kz.

На борту находились 93 пассажира, среди них 3 младенца, 5 - членов экипажа.

1. Удербаева Кымбат

2. Омаров Ринат

3. Теменов Айбар

4. Нурбеков Абай

5. Нурбекова Мариям (ребенок)

6. Бекжанова Нагима

7. Жайгашты Адиль (ребенок)

8. Жайгашты Али (ребенок)

9. Нурбекова Адина (ребенок)

10. Калиев Бауржан

11. Туматов Каирхан

12. Аманжол Сания

13. Кайдаров Рустем

14. Баймурат Нурислам

15. Набиев Эдик

16. Ануфриев Валерий

17. Сон Юрий

18. Сон Яна

19. Баимбетова Гульнар

20. Асташов Николай

21. Аманов Серик

22. Исина Арман

23. Мукашева Салтанат

24. Жумаханов Шынгысторе

25. Ибраев Дархан

26. Рахимжанова Алия

27. Сиделковский Андрей

28. Карибаева Базархан

29. Кожабергенов Даулет

30. Ерман Марал

31. Бекмаганбетов Бахытжан

32. Круглова Дана

33. Нурахметова Шынар

34. Оспанова Амина

35. Абилев Жанат

36. Дедов Виталий

37. Карнаева Надежда

38. Жанболатова Бекзат

39. Клыков Матвей

40. Назаралиев Аслан

41. Каипбергенова Гульнара

42. Мажкенова Алтын

43. Кошенова Гульнура

44. Нурхамит Тилеулес

45. Жанбосынова Динара

46. Даулет Динара

47. Ескеров Жандос

48. Акмаганбетова Асем

49. Сагимбеков Арман

50. Куралбай Айгерим (ребенок)

51. Тулебаев Нурлан

52. Тулебаева Анар

53. Куралбай Дамели (младенец)

54. Зубов Виктор

55. Зубова Галина

56. Жолдыбаев Бекзат

57. Орынбаев Нурдос

58. Еримбетов Сарсенбек

59. Айболатова Зухра

60. Омарова Айман

61. Иминова Зульфия

62. Абдисаттар Жанкозы

63. Ахболат Даваа

64. Усен Саттыгуль

65. Ахболаткызы Асылым (младенец)

66. Абильдаева Асель

67. Сериков Мейрамбек

68. Гатиат Айсулу

69. Гатиат Максут

70. Гатиат Адильжан (младенец)

71. Алекперов Олег

72. Девичинская Ольга

73. Мурат Латипа

74. Салтанат Талап

75. Салтанаткызы Уларшынг

76. Габдыжамалова Зубаржат

77. Каратеев Иван

78. Куаншалин Марат

79. Утепов Еркин

80. Мамиев Мурат

81. Сейпилов Ильяс

82. Егамбердиев Наби

83. Попков Андрей

84. Кулгавый Евгений

85. Нуерлан Маолина

86. Абаганова Назым

87. Алимхан Нурболат

88. Адаев Еркебулан

89. Акишева Гулим

90. Асырова Анара

91. Нурманова Сауле

92. Нурманов Асхат

93. Кадауов Темирлан

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