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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Опубликован список пассажиров разбившегося в Актау самолета

Опубликован список пассажиров разбившегося в Актау самолета, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 12:59 Фото: pexels
Российский Telegram-канал BAZA опубликовал список пассажиров, летевших рейсом Баку – Грозный. По предварительной информации азербайджанской стороны, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации из открытых источников, большинство зарегистрированных пассажиров – азербайджанцы. Также в самолете были граждане Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана.

Опубликован список пассажиров разбившегося в Актау самолета, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 12:59

Фото: Telegram/bazabazon

Корреспондент Zakon.kz обратился за официальным комментарием в пресс-службу Комитета Национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

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Момент крушения пассажирского самолета сняли очевидцы.

Позднее стало известно, что 15 выживших в авиакатастрофе доставлены в больницу.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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