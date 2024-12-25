Опубликован список пассажиров разбившегося в Актау самолета
Фото: pexels
Российский Telegram-канал BAZA опубликовал список пассажиров, летевших рейсом Баку – Грозный. По предварительной информации азербайджанской стороны, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации из открытых источников, большинство зарегистрированных пассажиров – азербайджанцы. Также в самолете были граждане Казахстана, России, Таджикистана и Кыргызстана.
Фото: Telegram/bazabazon
Корреспондент Zakon.kz обратился за официальным комментарием в пресс-службу Комитета Национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
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Позднее стало известно, что 15 выживших в авиакатастрофе доставлены в больницу.
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