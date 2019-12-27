Скончался пилот упавшего самолета в Алматы
На данный момент установлена личность 7 погибших.
Фото : Zakon.kz27 декабря 2019, 10:59
Скончался пилот упавшего самолета в Алматы. Об этом сообщил блогер Денис Кривошеев в своем аккаунте Facebook, сообщает zakon.kz.
27 декабря, в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.
Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна.
На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов.
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