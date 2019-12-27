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Сагинтаев навестил пострадавших в авиакатастрофе

Аким Алматы выразил соболезнования.

Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 11:08

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил место падения самолета "Фоккер-100", принадлежащий авиакомпании "Бэк Эйр", передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу города.

Глава мегаполиса осмотрел ход поисково-спасательных работ. После чего, аким посетил терминал международного аэропорта Алматы, откуда незадолго до падения вылетел авиалайнер.

- Бакытжан Сагинтаев навестил пострадавших, поступивших в городскую клиническую больницу №4, а также в БСМП и Центр детской неотложной помощи города. Аким Алматы выразил соболезнования семьям и родным погибших в результате авиакатастрофы, - говорится в сообщении.


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