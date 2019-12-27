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Авиакомпания Bek Air отменила все рейсы

Полеты приостановлены по всем направлениям страны.

Фото : altainews27 декабря 2019, 11:48

Авиакомпания Bek Air отменила все рейсы на сегодня, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Полеты приостановлены по всем направлениям страны.

27 декабря, в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением.

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