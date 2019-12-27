Полеты приостановлены по всем направлениям страны.

Авиакомпания Bek Air отменила все рейсы на сегодня, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Полеты приостановлены по всем направлениям страны.

27 декабря, в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!