Число погибших при крушении самолета в Алматы достигло 15

Всего бригадами скорой помощи доставлено 66 человек.

Число погибших при крушении самолета в Алматы выросло до 15 человек, передает zakon.kz.

- Всего бригадами скорой помощи доставлено 66 человек с места крушения самолета, из них госпитализированы 50 человек. 19 человек - в 4 ГКБ Алматы и БСМП, в центре детской неотложной мед помощи и ЦГКБ и 6 челове - в Алматинской областной многопрофильной региональной больнице, - сказал глава управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев.

Крайне тяжелое состояние у 12 пострадавших - 6 человек в 4 ГКБ и 6 человек - в Алматинской областной больнице.

- Из 19 человек, находящихся в 4-й больнице Алматы, 1 пациентка умерла, выясняем личность. В детской больнице все в сознании, нуждаются в операции - некоторые из-за перелома. 13 человек - в БСПМ и 3 человека в ЦГКБ, они с травмами легкой и средней степени тяжести. Все обеспечены препаратами крови, лекарствами, - сказал Абильдаев.

При необходимости готовы врачи-нейрохирурги выезжать из столицы, но пока вопрос не поставлен, необходимости пока нет.

Таким образом, при крушении погибли 15 человек: 14 человек - на месте, 1 умер в больнице.

Альберт Ахметов

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