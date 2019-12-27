Деятельность Bek air приостановили

В авиакомпании Bek air зарегистрировано 9 бортов.

Сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на МИИР РК.

Сообщается, что сертификат летной годности разбившегося воздушного судна был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940).

В авиакомпании Bek air зарегистрировано 9 бортов. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены.

В настоящее время сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek air приостановлены Авиационной администрацией Казахстана.

Сегодня 27 декабря 2019 года в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Бэк эйр, самолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области, Талгарского района, между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Для оказания медицинской помощи выехало 40 бригад скорой помощи. На данный момент число погибших составляет 15 человек, число пострадавших 12 человек. (8 взрослых, 4 детей). Премьер-министр РК возглавил Правительственную комиссию. В составе комиссии заместитель Премьер-Министра, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. По предварительным данным, на борту находилось 93 пассажиров, 5 членов экипажа.

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