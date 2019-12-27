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Уголовное дело расследуют по факту крушения самолета

На место прибыли заместители министра внутренних дел, генерал-майор полиции Рашид Жакупов и Юрий Ильин.

Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 12:40

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по ст. 344 ч.3 (Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК, передает zakon.kz со ссылкой на ведомство.

Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей, криминалистов – сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте, Алматы и Алматинской области, а также КЧС МВД.

Обеспечена охрана места происшествия

Для организации работы на место прибыли заместители министра внутренних дел, генерал-майор полиции Рашид Жакупов и Юрий Ильин.

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