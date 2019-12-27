Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура

По последним данным, погибли 12 человек.

28 декабря объявлено днем общенационального траура, передает zakon.kz.

- Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы, - отметил в Facebook пресс-секретарь Президента.

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