Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура
По последним данным, погибли 12 человек.
Фото : Акорда27 декабря 2019, 13:05
28 декабря объявлено днем общенационального траура, передает zakon.kz.
- Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы, - отметил в Facebook пресс-секретарь Президента.
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