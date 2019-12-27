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Крушение самолета в Алматы: в 4 горбольнице скончались двое пострадавших

Их травмы были не совместимы с жизнью.

Фото : пресс-служба ГКБ 427 декабря 2019, 13:17

На экстренном брифинге в 4 ГКБ стало известно, что скончались двое пострадавших, доставленных с места крушения самолета в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщила и.о. главного врача 4 ГКБ Айман Байзолданова, пострадавшие поступили в крайне тяжелом состоянии. Двое скончались - их травмы были не совместимы с жизнью. Личности пока не названы.

По данным Байзолдановой, все медицинские силы города брошены на оказание помощи выжившим, проведено шесть операций.

Также она добавила, что донорской крови и других медикаментов достаточно.

Ранее сообщалось, что в 4 ГКБ с места происшествия было доставлено 19 человек. Общее количество пострадавших - 51 человек.

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