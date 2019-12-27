Что известно о доме, в который врезался упавший самолет

Там никого не было.

Как стало известно, самолет врезался в строящийся домом. Там никого не было. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Алматы Ерлан Алибеков, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По его данным было задействовано от департамента ЧС Алматы и Алматинской области, ДП, нацгвардии, РОСО, центра медицины катастроф 776 человек и 119 единиц техники. Скорая помощь была привлечена из города Алматы, задействовано 35 единиц скорой медпомощи.

- 88 гражданам, находящимся в самолете, им оказана помощь по эвакуации из самолета. В настоящее время полностью проведены аварийно-спасательные работы. Самолет врезался в строящийся дом. К счастью, никто не оказался в нем. В самолете в настоящий момент никого нет. Скорой медицинской помощью было госпитализировано 42 человека. К счастью, не произошел взрыв топлива, которое находилось в самолете. В целях предотвращения возможного взрыва силами гражданской защиты было организовано предварительное боевое развертывание, - сообщил он.

Борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7.05, пропал с радаров. Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек. По уточненным данным число погибших составило 12 человек.

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