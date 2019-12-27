КазТрансОйл при строительстве МН "Узень-Атырау-Самара" применяет цифровой рентген

В настоящее время цифровой рентген используется в России, Казахстане и США.

АО "КазТрансОйл" при строительстве магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара" использует цифровой рентген, сообщает zakon.kz.

В результате применения новой технологии сроки получения экспертного заключения по качеству сварных швов на трубе сократились с 36 до 2 часов.

Метод радиографического контроля сварных соединений на нефтепроводах базируется на принципе просвечивания участка трубы рентгеновскими лучами, по аналогии с медицинским. На сварном стыке лежит пленка, на которую попадает излучение. Впоследствии пленку проявляют, сушат, прогоняют через дефектоскоп и дают заключение о наличии либо отсутствии дефектов на сварном шве.

- С момента сварки до момента выдачи заключения могут пройти не одни сутки. За это время сварочная бригада может совершить порядка 40 стыков. Для сравнения 80 стыков – это один километр трубопровода. В отличие от аналогового рентгена цифровой метод не требует проявки и сушки снимков. Вся информация выводится на монитор компьютера. Это значительно ускоряет процесс. В течение двух часов бригада имеет полное понимание, какой сварщик и где ошибается, - пояснил заместитель генерального директора АО "КазТрансОйл" Сабит Арынов.

По мнению специалистов, метод радиографического контроля сварных соединений на нефтепроводах является одним из самых точных. Он применяется для проверки качества сварных соединений и обнаружения дефектов при строительстве и монтаже магистральных нефте- и газопроводов, промышленных трубопроводов.

В настоящее время цифровой рентген используется в России, Казахстане и США.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!