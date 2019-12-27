Жители поселка кормят спасателей, работающих на месте крушения самолета

Люди объединились и помогают, чем могут.

Трагедия с крушением самолета Bek Air, произошедшего 27 декабря 2019 года, сплотила людей. Как неравнодушные казахстанцы и госорганы стараются оказать любую посильную помощь, рассказывает видеоролик, размещенный в соцсети Instagram, сообщает zakon.kz.

На видео жители поселка Гульдала оказывают посильную помощь, готовя горячий чай и сорпу для спасателей недалеко от места крушения самолета Bek Air.

Рядом работают добровольцы из окрестных сел, которые развернули пункты питания для спасателей и тех, кто разбирает завалы.

В Алматы тысячи жителей казахстанцев приехали в пункты крови, чтобы стать донорами.

МВД РК опубликовало список из 12 погибших в авиакатастрофе.

28 декабря в Казахстане объявлен Днем общенационального траура.

В комментариях к видео пользователи соцсетей, выражают свою поддержку и уважение соотечественникам, неравнодушным к чужой беде.

"Спасибо вам, добрые люди!", "Да вознаградит вас Аллах, добрые люди!", "Молодцы люди у нас в Казахстане респект им!", "Молодцы", – пишут они.

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