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Двое граждан Украины пострадали при крушении самолета в Алматы

Им поставлен диагнозы: "Компрессионные переломы тел позвонков 1 степени без нарушения проводимости спинного мозга".

Фото : здоровье Казахстана27 декабря 2019, 14:46

В списке пострадавших при крушении самолета в Алматы - двое граждан Украины, передает zakon.kz.

Яна и Юрий Сон, 1990 и 1991 г.р., были госпитализированы в Центральную городскую клиническую больницу Алматы. Им поставлен диагнозы: "Компрессионные переломы тел позвонков 1 степени без нарушения проводимости спинного мозга". Их состояние стабильное.

Также среди пострадавших есть гражданин Кыргызстана.

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