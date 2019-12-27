Двое граждан Украины пострадали при крушении самолета в Алматы

Им поставлен диагнозы: "Компрессионные переломы тел позвонков 1 степени без нарушения проводимости спинного мозга".

В списке пострадавших при крушении самолета в Алматы - двое граждан Украины, передает zakon.kz.

Яна и Юрий Сон, 1990 и 1991 г.р., были госпитализированы в Центральную городскую клиническую больницу Алматы. Им поставлен диагнозы: "Компрессионные переломы тел позвонков 1 степени без нарушения проводимости спинного мозга". Их состояние стабильное.

Также среди пострадавших есть гражданин Кыргызстана.

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