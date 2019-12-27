Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В авиакатастрофе пострадал гражданин Кыргызстана

Он находится в больнице.

Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 14:48

При крушении самолета в Казахстане пострадал один кыргызстанец. Об этом 24.kg сообщили в МИД КР.

В ведомстве отметили, что, по предварительной информации Генконсульства КР в Алматы, пострадал один кыргызстанец, он находится в больнице.

- Данных о его состоянии нет. Представители консульства выехали в больницу, — сказали в МИД.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты