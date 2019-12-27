В авиакатастрофе пострадал гражданин Кыргызстана
Он находится в больнице.
Фото : zakon.kz27 декабря 2019, 14:48
При крушении самолета в Казахстане пострадал один кыргызстанец. Об этом 24.kg сообщили в МИД КР.
В ведомстве отметили, что, по предварительной информации Генконсульства КР в Алматы, пострадал один кыргызстанец, он находится в больнице.
- Данных о его состоянии нет. Представители консульства выехали в больницу, — сказали в МИД.
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