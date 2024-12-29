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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

В аэропорт доставили граждан Кыргызстана, пострадавших в авиакатастрофе в Актау

спасатели Казахстана доставили пострадавших граждан Кыргызстана в аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 23:57 Фото: скриншот видео
29 декабря в Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены трое граждан Кыргызстана, пострадавших при авиакатастрофе, сообщает Zakon.kz.

МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь соседнему чрезвычайному ведомству.

"Этот случай — яркий пример тесного сотрудничества и дружественных отношений между нашими странами, а также готовности Казахстана всегда прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях. МЧС Казахстана продолжает свою важную работу, направленную на безопасность и благополучие людей, не оставляя никого в беде". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что "черные ящики" с разбившегося вблизи Актау самолета передадут в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.

29 декабря что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal, потерпевшего крушение в Мангистауской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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