В аэропорт доставили граждан Кыргызстана, пострадавших в авиакатастрофе в Актау
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29 декабря в Актау при поддержке спасателей МЧС Казахстана в аэропорт благополучно доставлены трое граждан Кыргызстана, пострадавших при авиакатастрофе, сообщает Zakon.kz.
МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь соседнему чрезвычайному ведомству.
"Этот случай — яркий пример тесного сотрудничества и дружественных отношений между нашими странами, а также готовности Казахстана всегда прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях. МЧС Казахстана продолжает свою важную работу, направленную на безопасность и благополучие людей, не оставляя никого в беде". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что "черные ящики" с разбившегося вблизи Актау самолета передадут в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек.
29 декабря что глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal, потерпевшего крушение в Мангистауской области.
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