В крушении погиб сотрудник организации, подведомственной акимату Алматинской области
Он вылетел в командировку в Нур-Султан.
Фото : Андрей Андреев/Facebook27 декабря 2019, 15:29
О работе, проделанной акиматом Алматинской области на месте крушения самолета рассказали в пресс-службе ведомства, передает zakon.kz.
Как сообщил пресс-секретарь акима области Галымурат Жукел, аким региона Амандык Баталов срочно выехал на место ЧП.
По его поручению на место трагедии были стянуты службы экстренного реагирования. В итоге там работали 19 машин скорой помощи. Также был развернут оперативный штаб. Был организован пункт питания для сотрудников, обеспечивающих работу на месте ЧП. Вместе вице-премьером он ознакомился с работой штаба.
- Очень прискорбно получить весть, что в авиакатастрофе погиб сотрудник подведомственого акимату Алматинской области АО "Алатау", который вылетел в командировку в Нур-Султан, - добавил Жукел.
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