Пилот проявил героизм - Кривошеев 

Он выровнял самолет перед столкновением и поэтому баки остались целыми.

Блогер Денис Кривошеев считает, что пилот проявил героизм, сообщает zakon.kz.

- Он выровнял самолет перед столкновением и поэтому баки остались целыми. 82 человека спаслись. 12 погибло, - написал он на своей странице в Facebook.

На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек: 8 на месте, 2 в больнице и 2 в аэропорту. 49 человек были госпитализированы, 18 в тяжелом состоянии.

Правительственная комиссия работает на месте происшествия. Там также находится заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, службы ДЧС Алматы и области, полицейские и другие службы, они выполняют все необходимые работы.

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