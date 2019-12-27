Пилот проявил героизм - Кривошеев
Он выровнял самолет перед столкновением и поэтому баки остались целыми.
Фото : arnapress.kz27 декабря 2019, 15:51
Блогер Денис Кривошеев считает, что пилот проявил героизм, сообщает zakon.kz.
- Он выровнял самолет перед столкновением и поэтому баки остались целыми. 82 человека спаслись. 12 погибло, - написал он на своей странице в Facebook.
На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек: 8 на месте, 2 в больнице и 2 в аэропорту. 49 человек были госпитализированы, 18 в тяжелом состоянии.
Правительственная комиссия работает на месте происшествия. Там также находится заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, службы ДЧС Алматы и области, полицейские и другие службы, они выполняют все необходимые работы.
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